Советник офиса Зеленского подтвердил причастность Киева к удару в Херсоне и убийству в Бердянске

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал удар по администрации Херсонской области, убийство замглавы пророссийской администрации Бердянска и гибель генпрокурора в Луганске. Он подтвердил участие украинских военных в первых двух случаях, но отрицает их причастность к убийству генпрокурора.

«ВСУ — это Херсон, конечно же, понятно. <...> Что касается Бердянска… Все, что происходит в Бердянске, Мелитополе, Херсоне — это все абсолютно законные военные цели»,— сказал господин Подоляк в эфире «Ходорковский Live». Так советник главы офиса украинского президента ответил на вопросы о событиях в Херсоне и Бердянске. Комментируя взрыв в кабинете генпрокурора ЛНР, он отметил, что считает это «внутренним разбирательством».

Взрыв в генпрокуратуре ЛНР произошел накануне, 16 сентября. Погиб сам генпрокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. В тот же день пророссийские власти Херсонской области сообщили, что был произведен ракетный удар по администрации, погиб один человек, несколько пострадали. В Бердянске были убиты замглавы пророссийской администрации города Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Она возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума о присоединении к России.