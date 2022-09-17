экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Лондоне очередь к гробу с телом Елизаветы II растянулась до 8 км. Фото
Продолжение: Принц Чарльз стал новым королем ВеликобританииПредыстория: Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет

CentralAsia (CA) -  Доступ к очереди на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Лондоне возобновлен, предполагаемое время ожидания превышает 24 часа. Об этом сообщает министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны в Twitter.

Как пишет Sky, в течение дня прием в очередь был остановлен на 6 часов, поскольку очередь растянулась почти на 8 км с Саутварк-парка до Вестминстерского зала, где находится гроб королевы.

Ближе к вечеру желающих снова стали пускать. В первые минуты после этого время ожидания превышало 24 часа и в дальнейшем немного сократилось.

14 сентября, началась траурная процессия, во время которой гроб доставили в Вестминстерский дворец, где проходит церемония публичного прощания с королевой. Она началась в 17:00 14 сентября и продлится до 06:30 19 сентября.

Людям, стоящим в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II, часто становится плохо. По данным Лондонской службы скорой помощи, медицинская помощь за последние два дня потребовалась более чем 430 людям. Так, 14 сентября помощь была оказана 291 человеку, причем 17 из них были госпитализированы, 15 сентября медицинскую помощь получили еще 144 человека, 25 из них были доставлены в больницу.

Похороны королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени. До похорон гроб с телом королевы будет стоять в Вестминстерском зале приемов четыре дня. Столько времени отведено на гражданскую панихиду.

Елизавета II правила в течение 70 лет. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании объявлен десятидневный траур. Наследником престола стал ее сын Чарльз, получивший статус престолонаследника в 1952 году и взявший имя Карл III. Также новый король утвердил распоряжение о том, что день похорон королевы будет выходным днем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, — Кремль
  • В Самарканде в честь участников саммита состоялся торжественный прием с салютом (фото)
  • В материковой части Китая выявили первый случай заболевания оспой обезьян


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com