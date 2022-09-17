В Лондоне очередь к гробу с телом Елизаветы II растянулась до 8 км. Фото

CentralAsia (CA) - Доступ к очереди на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Лондоне возобновлен, предполагаемое время ожидания превышает 24 часа. Об этом сообщает министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны в Twitter.

Как пишет Sky, в течение дня прием в очередь был остановлен на 6 часов, поскольку очередь растянулась почти на 8 км с Саутварк-парка до Вестминстерского зала, где находится гроб королевы.

Ближе к вечеру желающих снова стали пускать. В первые минуты после этого время ожидания превышало 24 часа и в дальнейшем немного сократилось.

14 сентября, началась траурная процессия, во время которой гроб доставили в Вестминстерский дворец, где проходит церемония публичного прощания с королевой. Она началась в 17:00 14 сентября и продлится до 06:30 19 сентября.

Людям, стоящим в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II, часто становится плохо. По данным Лондонской службы скорой помощи, медицинская помощь за последние два дня потребовалась более чем 430 людям. Так, 14 сентября помощь была оказана 291 человеку, причем 17 из них были госпитализированы, 15 сентября медицинскую помощь получили еще 144 человека, 25 из них были доставлены в больницу.

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Похороны королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени. До похорон гроб с телом королевы будет стоять в Вестминстерском зале приемов четыре дня. Столько времени отведено на гражданскую панихиду.

Елизавета II правила в течение 70 лет. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании объявлен десятидневный траур. Наследником престола стал ее сын Чарльз, получивший статус престолонаследника в 1952 году и взявший имя Карл III. Также новый король утвердил распоряжение о том, что день похорон королевы будет выходным днем.