Politico: Пелоси прилетит в Ереван на встречу с Пашиняном

Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси запланировала визит в Армению на фоне обострения ситуации между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Пелоси отправится в Армению в выходные, чтобы продемонстрировать поддержку Еревану. Политика будет сопровождать член палаты представителей Джеки Спейер, она является одной из немногих чиновников армянского происхождения в Конгрессе США.

Ожидается, что она также встретится с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими государственными чиновниками.

В ночь на 13 сентября между войсками Армении и Азербайджана произошли боестолкновения на границе. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ направила свою миссию для оценки обстановки на границе, но отказалась отправлять свои войска. Миссия прибыла в страну в ночь на 16 сентября. 15 сентября в Ереване объявили о достижении перемирия с Баку.