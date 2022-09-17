Ильхам Алиев обвинил Армению в военной провокации

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в военной провокации в ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 16 сентября в Самарканде.

По его словам, урегулирование карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в регионе. Президент утверждает, что после открытия Зангезурского коридора он еще больше увеличит транспортные возможности стран региона и будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута.

Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности.

«Теперь мы должны начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек. Но, к сожалению, 13 сентября сего года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию», — сказал он.

По мнению азербайджанского лидера, «эта провокация является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами». Он возложил всю ответственность за это на военно-политическое руководство Армении.

Президент выразил обеспокоенность «неэффективность некоторых ведущих международных организаций».

«В этой связи, хотел бы отметить четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, требовавшие вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя некоторые резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет. Азербайджан сам урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем и обеспечил выполнение вышеуказанных резолюций Совета Безопасности», — подчеркнул он.

В ночь на 13 сентября между войсками Армении и Азербайджана произошли боестолкновения на границе. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ направила свою миссию для оценки обстановки на границе, но отказалась отправлять свои войска. Миссия прибыла в страну в ночь на 16 сентября. 15 сентября в Ереване объявили о достижении перемирия с Баку.