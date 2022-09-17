Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно

CentralAsia (CA) - Генассамблея ООН 16 сентября проголосовала за то, чтобы сделать исключение из правил и разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на 77-й сессии не лично, а с видеообращением. Об этом говорится в заявлении ООН.

Предложение поддержала 101 страна, 19 воздержались, в том числе Китай и Иран. Против проголосовали семь стран: Россия, Белоруссия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Эритрея и Сирия.

Среди стран Центральной Азии предложение поддержал Казахстан, Узбекистан воздержался, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан проголосовали против.

Согласно принятому документу, Украина может представить «заранее записанное заявление президента, которое будет воспроизведено в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений Ассамблеи на ее 77- сессии». В списке выступающих обращение Владимира Зеленского к делегатам запланировано на вторую половину дня в среду 21 сентября.

Делегация Беларуси предложила не ограничивать это исключение только Украиной, но ее поправки не прошли. Их поддержали лишь 23 делегации.

В резолюции, авторами которой выступят десятки стран, подчеркивается, что речь идет только о текущей сессии и исключение не должно быть прецедентом.

Свое решение государства-члены объяснили тем, что Генеральная Ассамблея таким образом принимает во внимание «обстоятельства, при которых руководители миролюбивых суверенных государств, членов ООН не могут лично участвовать в заседаниях Генеральной Ассамблеи по не зависящим от них причинам вследствие продолжающегося иностранного вторжения, агрессии, военных действий, которые не позволяют им безопасно покинуть свои страны и вернуться в них, или в силу необходимости выполнять свои обязанности и функции в области национальной обороны и безопасности…».

Какие страны проголосовали: