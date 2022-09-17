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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 206 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 17 сентября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 54250 (+200) человек,

танков ‒ 2202 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4701 (+11) ед,

артиллерийских систем – 1306 (+4) ед,

РСЗО – 312 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,

самолетов – 251 (+1) ед,

вертолетов – 216 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3),

крылатые ракеты ‒ 236 (+3),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед,

специальная техника – 121 (+0).

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