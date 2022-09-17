Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 206 дней военных действий

Азия и мир, политика

18:16, 17 сентября 2022

Просмотров: 501

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 17 сентября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 54250 (+200) человек, танков ‒ 2202 (+3) ед, боевых бронированных машин ‒ 4701 (+11) ед, артиллерийских систем – 1306 (+4) ед, РСЗО – 312 (+0) ед, средства ПВО ‒ 168 (+0) ед, самолетов – 251 (+1) ед, вертолетов – 216 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3), крылатые ракеты ‒ 236 (+3), корабли /катера ‒ 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед, специальная техника – 121 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia