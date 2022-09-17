Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 206 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 18:16, 17 сентября 2022
- Просмотров: 501
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 17 сентября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 54250 (+200) человек,
танков ‒ 2202 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4701 (+11) ед,
артиллерийских систем – 1306 (+4) ед,
РСЗО – 312 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
самолетов – 251 (+1) ед,
вертолетов – 216 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3),
крылатые ракеты ‒ 236 (+3),
корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед,
специальная техника – 121 (+0).
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.