Минобороны Азербайджана сообщило о потере 79 военных при столкновении на границе с Арменией

- Азия и мир, политика
- 18:24, 17 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Минобороны Азербайджана опубликовало имена 79 военных (.pdf), погибших в столкновениях на границе с Арменией c 12 сентября. Армянская сторона заявляла о гибели 135 военнослужащих.
15 сентября после трех дней боестолкновений на границе Армения и Азербайджан достигли неформального перемирия. В этот же день на границу двух стран прибыла миссия ОДКБ. Однако 16 сентября начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян сообщил о продвижении азербайджанских военных в направлении Джермука на востоке страны.
17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем назвал ситуацию на границе напряженной. Мишель «выразил готовность содействовать диалогу и миру».
Также власти Армении выразили недовольство бездействием ОДКБ.