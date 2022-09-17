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Минобороны Азербайджана сообщило о потере 79 военных при столкновении на границе с Арменией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны Азербайджана опубликовало имена 79 военных (.pdf), погибших в столкновениях на границе с Арменией c 12 сентября. Армянская сторона заявляла о гибели 135 военнослужащих.

15 сентября после трех дней боестолкновений на границе Армения и Азербайджан достигли неформального перемирия. В этот же день на границу двух стран прибыла миссия ОДКБ. Однако 16 сентября начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян сообщил о продвижении азербайджанских военных в направлении Джермука на востоке страны.

17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем назвал ситуацию на границе напряженной. Мишель «выразил готовность содействовать диалогу и миру».

Также власти Армении выразили недовольство бездействием ОДКБ.

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