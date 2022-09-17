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Токаев утвердил поправки в Конституцию Казахстана и переименование столицы в Астану

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение поправок в конституцию страны. Теперь глава государства сможет избираться только на один срок. Столица Казахстана Нур-Султан будет переименована обратно в Астану.

Ранее президент Казахстана мог избираться только на пятилетний срок, однако у него была возможность избираться дважды. Нурсултан Назарбаев занимал президентский пост с 1991 года по 2019 год. По предложению Касыма-Жомарта Токаева, внеочередные выборы президента Казахстана пройдут этой осенью.

Другой блок поправок касается будущего Конституционного суда Казахстана (сейчас в стране действует Конституционный совет, законопроект о Конституционном суде рассматривается в парламенте). По нему судьи КС могут пребывать в должности до восьми лет, однако только на протяжении одного срока.

Следующий блок поправок касается переименования столицы. Поменять название Астана на Нур-Султан весной 2019 года предложил сам Токаев. В марте 2019 года несогласные с переименованием вышли на акции протеста. Вопрос о возвращении прежнего названия актуализировался после протестов в январе 2022 года, когда граждане Казахстана начали сбор подписей за переименование столицы.

Ранее столица Казахстана меняла своё название пять раз. В 1832 году город получил название Акмолинск, в 1961-м его переименовали в Целиноград, с 1992 года столица носила имя Акмола, в 1998 город стал Астаной, а в 2019 Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны в Нур-Султан.

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