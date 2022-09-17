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Минобороны России сообщило об уничтожении 25 снарядов HIMARS и «Ольха»
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  Российские военные уничтожили в районе Новой Каховки и Херсона (Херсонская область) 25 выпущенных ВСУ снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В рамках «спецоперации» уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе поселков Золочев в Харьковской области и Кирово в Донецкой народной республике, а также сел Омельник и Веселянка в Запорожской области, отмечается в сообщении.

Системы ПВО сбили восемь беспилотников в ДНР, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, добавили в министерстве.

В результате ударов по боевым позициями украинских сил на территории ДНР уничтожено более 230 украинских военнослужащих, десять танков и 23 боевые бронированные машины, указывает ведомство. Силами российской авиации, ракетных войск и артиллерии в ДНР поражены пять пунктов управления ВСУ, добавили в министерстве.

Минобороны РФ также сообщило о возобновлении Киевом «провокации для создания угрозы техногенной катастрофы» на Запорожской АЭС. Так, по утверждению ведомства, за последние сутки произошло два обстрела дачного поселка «Волна», а также ТЭЦ, которая расположена рядом с АЭС.

«Всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем», — говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, с начала военных действий российские военные уничтожили 293 украинских самолета, 155 вертолетов, более 1970 беспилотников, 375 ЗРК, почти 5 тыс. танков и других бронированных машин, 847 машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномента, 5640 единиц автомобильной спецтехники.

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