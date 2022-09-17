экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турция намерена стать членом ШОС, — Эрдоган
Предыстория: Кто из президентов приехал на саммит ШОС в Самарканд? Фото

CentralAsia (CA) -  Турция планирует пополнить ряды Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам визита в Узбекистан, передает Haberturk.

Он объяснил, что участие Анкары в саммите организации объясняется статусом специального гостя.

«Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, конечно, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, которая будет хозяйкой следующего периода», — отметил Эрдоган, подразумевая членство в ШОС.

По его словам, это посодействует переходу сотрудничества со странами-участницами на новый уровень.

Реджеп Тайип Эрдоган 15-16 сентября по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил Самарканд для участия в мероприятиях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя.

ШОС - международная организация, в которую входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Среди наблюдателей и партнеров - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Лхагвагэрэл завоевал серебряную медаль в самом тяжелом весе чемпионата мира по вольной борьбе
  • В России растет заболеваемость коронавирусом — 59 тыс. случаев за сутки
  • Монголия останется в статусе страны-наблюдателя при ШОС, — Хурэлсух Ухнаа


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com