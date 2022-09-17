Турция намерена стать членом ШОС, — Эрдоган

CentralAsia (CA) - Турция планирует пополнить ряды Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам визита в Узбекистан, передает Haberturk.

Он объяснил, что участие Анкары в саммите организации объясняется статусом специального гостя.

«Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, конечно, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, которая будет хозяйкой следующего периода», — отметил Эрдоган, подразумевая членство в ШОС.

По его словам, это посодействует переходу сотрудничества со странами-участницами на новый уровень.

Реджеп Тайип Эрдоган 15-16 сентября по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил Самарканд для участия в мероприятиях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя.

ШОС - международная организация, в которую входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Среди наблюдателей и партнеров - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.