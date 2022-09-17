Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела в Ереван. Фото

CentralAsia (CA) - Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в ереванский аэропорт «Звартноц», передает Armenpress.

«Визит нашей делегации Конгресса в Армению является мощным символом непоколебимой решимости Соединенных Штатов иметь мирную, процветающую и демократическую Армению и стабильный и мирный кавказский регион. В ходе рабочих встреч с руководителями правительств, представителями гражданского общества и силовых структур мы выразим твердую и постоянную поддержку США - как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и давнего друга Армении, прочному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе», - сказала Пелоси.

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Ранее Пелоси сообщила, что в поездке ее будут сопровождать двое членов конгресса армянского происхождения — республиканки Джеки Спейер и Анна Эшоо, а также демократ Фрэнк Пэллон. В рамках визита она встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

Визит Пелоси происходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Оно началось в ночь на 13 сентября. К 15 сентября стороны достигли договоренностей о прекращении огня и возобновили переговоры. Ереван сообщал о гибели 135 военных в результате очередной эскалации, Баку — о 79 погибших азербайджанских солдатах.