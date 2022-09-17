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ООН заявила о готовности помочь решить пограничный спор Кыргызстана и Таджикистана

CentralAsia (CA) -  ООН готова помочь властям Кыргызстана и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«ООН готова оказать помощь в поиске устойчивого решения пограничных споров, если об этом попросят стороны», - указал Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь с большой тревогой следит за эскалацией насилия вдоль кыргызско-таджикской границы.

«Генеральный секретарь призывает руководство Кыргызстана и Таджикистана начать диалог для устойчивого прекращения огня. Обе стороны должны в полной мере использовать существующие на местах механизмы для разрядки напряженности», - добавил он.

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