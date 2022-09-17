ООН заявила о готовности помочь решить пограничный спор Кыргызстана и Таджикистана
- Азия и мир, политика
- 22:30, 17 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - ООН готова помочь властям Кыргызстана и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
«ООН готова оказать помощь в поиске устойчивого решения пограничных споров, если об этом попросят стороны», - указал Дюжаррик.
По его словам, генеральный секретарь с большой тревогой следит за эскалацией насилия вдоль кыргызско-таджикской границы.
«Генеральный секретарь призывает руководство Кыргызстана и Таджикистана начать диалог для устойчивого прекращения огня. Обе стороны должны в полной мере использовать существующие на местах механизмы для разрядки напряженности», - добавил он.
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