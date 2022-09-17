Алиев сообщил Эрдогану о завершении «операции» в Армении

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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от лидера Азербайджана Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам после своей поездки в Узбекистан, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает телеканал A Haber.

«В ответ на провокации Армении Азербайджан заявляет, что завершил начатую операцию. И теперь, когда операция закончилась, нет смысла волноваться об этом сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама [Алиева], наши азербайджанские братья в настоящее время находятся в безопасном положении», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что важно, чтобы Ереван «отказался от своих провокаций» в отношении Баку, выполнил свои обязательства и как можно скорее сосредоточился на мире и сотрудничестве.

«Мы желаем, чтобы процессы нормализации, проводимые в нашем регионе, были успешно завершены и чтобы мир и стабильность в регионе были обеспечены на постоянной основе», — заключил глава государства.

Саммит ШОС проходил в Самарканде 15 и 16 сентября. Членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Пакистан и Китай. Статус государств-наблюдателей имеют Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан. Турция не входит в организацию, однако Эрдоган посетил саммит по личному приглашению президента Шавката Мирзиёева.

Обострение конфликта между Баку и Ереваном, о котором идет речь, произошло в ночь с 12 на 13 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах населенных пунктов на юго-восточной границе. Баку, в свою очередь, заявил, что армяне заминировали пути снабжения азербайджанской армии и также ведут обстрелы. Обе стороны также сообщали о погибших: Армения — о 135, Азербайджан — о 79.

Днем 13 сентября перестрелки не прекратились, и тогда Армения обратилась за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). К вечеру 14 сентября сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на выступлении в парламенте заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира, однако никаких документов не подписывал. Тем не менее ближе к ночи на улицы Еревана вышли сотни протестующих. Утром 15 сентября Армения сообщила о ночи без происшествий на границе с Азербайджаном.

Президент Азербайджана Алиев на том же саммите ШОС поблагодарил Путина «за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы», отметив, что у обеих сторон не было намерений широкомасштабной эскалации. Позднее на пресс-конференции российский президент заявил журналистам, что «прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать».