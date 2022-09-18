экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
16-летняя Мөнхзул стала двукратной чемпионкой мира по шахматам в Румынии

CentralAsia (MNG) -  Мастер Всемирной шахматной федерации Мөнхзул Даваахуу стала двукратной чемпионкой мира. В результате она впервые в истории Монголии выиграла в 16 лет первенства мира и стала двукратной чемпионкой.

Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет пройдет в г. Мамая (Румыния) с 5 сентября по 17 сентября 2022 года.

Она выиграла категорию девушек 15-16 лет с 8,5 очками из 11 матч игры и стала двукратной чемпионкой мира.

Мөнхзул в 2014 году
Мөнхзул в 2014 году

Ранее она становилась чемпионкой мира среди девочек по классическим шахматам до 8 лет в городе Дурбан, Южная Африка, 2014 г. Она также выиграла 18-й Открытый шахматный турнир Дубая в 2016 году (18th Dubai Open Chess Tournament 2016), когда ей было 10 лет.

Среди юных шахматисток Монголии три сестры Зул. Их зовут Мөнхзул, Хонгорзул и Өнөзул. Их отец Г.Даваахуу, член Совета директоров Монгольской шахматной федерации. Сестры – юные шахматистки, зарекомендовавшие себя не только в Монголии, но и на международных аренах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Минобороны Азербайджана сообщило о потере 79 военных при столкновении на границе с Арменией
  • 10 человек погибли в результате наводнения в Италии. Фото, видео
  • Токаев утвердил поправки в Конституцию Казахстана и переименование столицы в Астану


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com