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В Японии из-за тайфуна эвакуируют почти 4 млн человек

CentralAsia (CA) -  Почти 4 млн человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильного тайфуна «Нанмадол», передает телеканал NHK.

Люди получили указание эвакуироваться из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна, получившего 14 порядковый номер. Экстренные службы предупредили, что местных жителей ждет четвертый из пяти возможных уровней угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна.

Следующий, самый высокий уровень угрозы, означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Как уточнил телеканал, этот уровень опасности был объявлен для почти 68 тысяч человек. Они проживают в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.

7 сентября во время тайфуна «Хиннамнор» в Приморье было подтоплено 50 жилых домов.

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