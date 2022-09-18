МИД Узбекистана совершит рабочий визит в Нью-Йорк

- Узбекистан, политика
- 10:19, 18 сентября 2022
- Просмотров: 216
Владимир Норов
CentralAsia (UZ) - Делегация из Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым 19-24 сентября совершит рабочий визит в Нью-Йорк (США). Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Норов выступит на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).
Также предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч и участие в мероприятиях многостороннего характера.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.