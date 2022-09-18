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МИД Узбекистана совершит рабочий визит в Нью-Йорк
Владимир Норов
Владимир Норов

CentralAsia (UZ) -  Делегация из Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым 19-24 сентября совершит рабочий визит в Нью-Йорк (США). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Норов выступит на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Также предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч и участие в мероприятиях многостороннего характера.

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