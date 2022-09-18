В ОДКБ сделали заявление по двум конфликтам

Анатолий Сидоров

CentralAsia (CA) - ОДКБ пытается разрешить конфликт на границах между Арменией и Азербайджаном, а также между Кыргызстаном и Таджикистаном мирным путем. Об этом сообщил глава передовой группы миссии организации в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров. По его словам, ОДКБ «пока никакую шашку из ножен не доставала».

Сидоров отметил, что как на армяно-азербайджанской границе, так и на границе Кыргызстана и Таджикистана сложилась неприятная для ОДКБ ситуация.

«Вместе с тем у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии»,— сказал представитель ОДКБ.

17 сентября, передовая группа миссии ОДКБ посетила несколько участков на границе Армении и Азербайджана. Специалисты провели мониторинг обстановки на нескольких участках, прилегающих к границе с Азербайджаном. По итогам проверки Сидоров заявил, что основной задачей было побывать на местах боестолкновений, но о каких-то выводах говорить рано.