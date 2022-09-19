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Кто из мировых лидеров будет участвовать на похоронах королевы Елизаветы II?
Продолжение: Принц Чарльз стал новым королем ВеликобританииПредыстория: Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет

CentralAsia (CA) -  Похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся сегодня, 19 сентября обещают собрать в Великобритании ведущих мировых политиков и королевских особ.

В прошлые выходные им были разосланы официальные приглашения, и как ожидается, на похороны приедет около 500 глав государств и мировых знаменитостей.

Попрощаться с королевой прибудут члены королевских семей Европы, многие из которых приходятся кровными родственниками Елизавете II.

Кто из лидеров стран примет участие в похоронах:

  • Президент Франции Эммануэль Макрон
  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
  • Президент США Джо Байден
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
  • Президент Италии Серджо Маттарелла
  • Президент Израиля Исаак Герцог
  • Президент Бразилии Жаир Болсонару
  • Президент Финляндии Саули Ниинистё
  • Президент Намибии Хаге Гейнгоб
  • Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль
  • Президент Венгрии Каталин Новак
  • Президент Латвии Эгилс Левитс
  • Президент Польши Анджей Дуда
  • Президент Литвы Гитанас Науседа
  • Президент Индии Драупади Мурму
  • Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
  • Президент Европейского Совета Шарль Мишель

Елизавета II правила в течение 70 лет. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании объявлен десятидневный траур. Наследником престола стал ее сын Чарльз, получивший статус престолонаследника в 1952 году и взявший имя Карл III. Также новый король утвердил распоряжение о том, что день похорон королевы будет выходным днем.

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