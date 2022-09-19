Кто из мировых лидеров будет участвовать на похоронах королевы Елизаветы II?

- Азия и мир, политика
- 9:13, 19 сентября 2022
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|Продолжение: Принц Чарльз стал новым королем Великобритании
|Предыстория: Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет
CentralAsia (CA) - Похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся сегодня, 19 сентября обещают собрать в Великобритании ведущих мировых политиков и королевских особ.
В прошлые выходные им были разосланы официальные приглашения, и как ожидается, на похороны приедет около 500 глав государств и мировых знаменитостей.
Попрощаться с королевой прибудут члены королевских семей Европы, многие из которых приходятся кровными родственниками Елизавете II.
Кто из лидеров стран примет участие в похоронах:
- Президент Франции Эммануэль Макрон
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
- Президент США Джо Байден
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
- Президент Италии Серджо Маттарелла
- Президент Израиля Исаак Герцог
- Президент Бразилии Жаир Болсонару
- Президент Финляндии Саули Ниинистё
- Президент Намибии Хаге Гейнгоб
- Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль
- Президент Венгрии Каталин Новак
- Президент Латвии Эгилс Левитс
- Президент Польши Анджей Дуда
- Президент Литвы Гитанас Науседа
- Президент Индии Драупади Мурму
- Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
- Президент Европейского Совета Шарль Мишель
Елизавета II правила в течение 70 лет. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании объявлен десятидневный траур. Наследником престола стал ее сын Чарльз, получивший статус престолонаследника в 1952 году и взявший имя Карл III. Также новый король утвердил распоряжение о том, что день похорон королевы будет выходным днем.