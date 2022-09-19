Кто из мировых лидеров будет участвовать на похоронах королевы Елизаветы II?

CentralAsia (CA) - Похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся сегодня, 19 сентября обещают собрать в Великобритании ведущих мировых политиков и королевских особ.

В прошлые выходные им были разосланы официальные приглашения, и как ожидается, на похороны приедет около 500 глав государств и мировых знаменитостей.

Попрощаться с королевой прибудут члены королевских семей Европы, многие из которых приходятся кровными родственниками Елизавете II.

Кто из лидеров стран примет участие в похоронах:

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент США Джо Байден

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Италии Серджо Маттарелла

Президент Израиля Исаак Герцог

Президент Бразилии Жаир Болсонару

Президент Финляндии Саули Ниинистё

Президент Намибии Хаге Гейнгоб

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль

Президент Венгрии Каталин Новак

Президент Латвии Эгилс Левитс

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Индии Драупади Мурму

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейского Совета Шарль Мишель

Елизавета II правила в течение 70 лет. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании объявлен десятидневный траур. Наследником престола стал ее сын Чарльз, получивший статус престолонаследника в 1952 году и взявший имя Карл III. Также новый король утвердил распоряжение о том, что день похорон королевы будет выходным днем.