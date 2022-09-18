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Азербайджан сообщил о передаче Армении 32 тел погибших в ходе недавних боестолкновений
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Азербайджан в субботу, 17 сентября передал Армении тела 32 армянских военнослужащих, погибших в ходе недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе, сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В сообщении отмечается, что тела были осмотрены совместно с сотрудниками военной прокуратуры Азербайджана, и на них не обнаружено следов насилия.

Комиссия дополнительно указывает, что в настоящее время проводится осмотр других тел армянских военнослужащих, которые также будут переданы в ближайшее время.

Ранее в госкомиссии сообщали о готовности Азербайджана в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в ходе недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе.

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