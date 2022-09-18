ISW: Украинские войска освободили населенный пункт на юге-западе Лимана (карта военных действий в Украине)
- Азия и мир, политика
- 11:54, 18 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 17 на 18 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска освободили населенный пункт юго-западнее Лимана и, вероятно, продолжают расширять свои позиции в этом районе.
По его данным:
Украинские силы продолжают операцию по перехвату в Херсонской области.
Украинские источники сообщают о массированных нападениях на российские объекты и логистику на юге Запорожской области.
Российские войска продолжают атаковать Бахмут и Авдеевку.
Российские официальные лица продолжают предпринимать меры крипто-мобилизации для создания сил для военных действий России.
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