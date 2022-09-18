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ISW: Украинские войска освободили населенный пункт на юге-западе Лимана (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 17 на 18 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска освободили населенный пункт юго-западнее Лимана и, вероятно, продолжают расширять свои позиции в этом районе.

По его данным:

Украинские силы продолжают операцию по перехвату в Херсонской области.

Украинские источники сообщают о массированных нападениях на российские объекты и логистику на юге Запорожской области.

Российские войска продолжают атаковать Бахмут и Авдеевку.

Российские официальные лица продолжают предпринимать меры крипто-мобилизации для создания сил для военных действий России.

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