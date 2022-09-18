Госдеп США призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать режим прекращения огня
- Азия и мир, политика
- 13:36, 18 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Госдепартамент США призвал Душанбе и Бишкек соблюдать режим прекращения огня на границе. Об этом в субботу сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы обеспокоены сообщениями о столкновениях на таджикско-кыргызской границе. На кону жизни мирных жителей, и мы выражаем сочувствие пострадавшим. Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня и удвоить усилия по восстановлению спокойствия дипломатическим путем», - написал он на своей странице в Twitter.
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