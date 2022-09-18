У берегов Тайваня произошло землетрясение силой 6,9 баллов. Видео

CentralAsia (CA) - В восточной части Тайваня произошло землетрясение силой 6,9 баллов, сообщает метеорологическая служба Китая. В Японии в связи с этим объявлена угроза цунами.

По данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в районе Юйцзин. Его очаг залегал на глубине около 10 км. китайская сейсмологическая служба и геологическая служба США оценивает силу землетрясения в 6,9 баллов по шкале Рихтера, центральное метеорологическое бюро Тайваня — в 6,8 баллов.

Власти Тайваня пока не сообщали о пострадавших и материальном ущербе. Центральное телевидение Китая публикует кадры, на которых видны разрушения после землетрясения.

На фоне произошедшего власти Японии объявили угрозу цунами в префектуре Окинава. По их ожиданиям, высота волн может составить около 1 м.