Пелоси в Ереване осудила нападение Азербайджана на суверенитет Армении

Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) - Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 18 сентября в Ереване заявила, что осуждает нападение Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Об этом передает News.am.

«Мы осуждаем от имени Конгресса смертельные атаки Азербайджана против Армении. Как сопредседатель минской группы ОБСЕ, США четко и давно заявляли, что военного решения конфликта нет», — сказала Пелоси, добавив что США продолжают следить за событиями и стремятся к долгосрочному решения конфликта путем переговоров.

17 сентября Пелоси прибыла с визитом в Армению. В распространенном ее офисом заявлении указывалось, что визит «является мощным символом непоколебимой решимости Соединенных Штатов иметь мирную, процветающую и демократическую Армению и стабильный и мирный кавказский регион».

Ранее Пелоси сообщила, что в поездке ее будут сопровождать двое членов конгресса армянского происхождения — республиканки Джеки Спейер и Анна Эшоо, а также демократ Фрэнк Пэллон. В рамках визита она встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

Визит Пелоси происходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Оно началось в ночь на 13 сентября. К 15 сентября стороны достигли договоренностей о прекращении огня и возобновили переговоры. Ереван сообщал о гибели 135 военных в результате очередной эскалации, Баку — о 79 погибших азербайджанских солдатах.