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Президент Турции прибыл в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Аnadolu.

Самолет главы турецкого государства на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Эрдогана в воздушной гавани встречали постпред Турции при ООН Феридун Синирлоглу, посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан и другие.

В состав турецкой делегации входят: супруга президента Эмине Эрдоган, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Минторга Мехмет Муш, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, а также заместитель председателя и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

Глава турецкого государства приветствовал соотечественников, собравшихся у "Турецкого дома" в Нью-Йорке, где планирует остановиться.

Помимо участия в сессии Генассамблеи ООН в рамках визита в Нью-Йорк глава турецкого государства проведет ряд встреч.

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