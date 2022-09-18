Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границе

CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили ситуацию на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье»,— сказано в сообщении Кремля. Там добавили, что стороны договорились о продолжении контактов.

В пресс-службе президента Таджикистана сообщили, что во время разговора Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. «В центре внимания сторон были вопросы развития ситуации в Центральной Азии в контексте создавшейся обстановки в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана»,— добавили в пресс-службе.

Также Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

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