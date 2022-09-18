В Москве действует оранжевый уровень погодной опасности

CentralAsia (CA) - Гидромицентр России установил оранжевый, предпоследний уровень опасности из-за ожидающихся ливня и штормового ветра.

В Москве ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, местами до 25 м/с, а также сильный ливень.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что ночью ожидаются дождь с грозой и градом. В некоторых районах может выпасти около трети месячной нормы осадков. Власти перевели коммунальные службы в режим повышенной готовности.