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Талибы призывают Душанбе и Бишкек решить пограничный конфликт путем переговоров
флаг "Талибана"
флаг "Талибана"

CentralAsia (CA) -  Афганистан выразил обеспокоенность в связи с недавним обострением ситуации на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном и призвал стороны конфликта к переговорам для его разрешения. Данное заявление опубликовал в воскресенье в Twitter официальный представитель МИД в правительстве, сформированном движением «Талибан» Абдул Кахар Балхи.

«Афганистан расценивает пограничные столкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном как крайне тревожный сигнал. Мы [Афганистан] призываем стороны решить пограничный спор путем переговоров и достижения взаимопонимания. Продолжение вооруженного противостояния может поставить под угрозу безопасность и стабильность во всем регионе», - подчеркивается в сообщении.

Талибы также отметили, что вооруженные столкновения «крайне негативно сказываются на представителях гражданского населения», и заявили, что «мирные жители по обе стороны конфликта не должны подвергаться преследованиям и принудительному перемещению».

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