МИД Таджикистана заявил о 35 погибших в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе

Иллюстративное фото.

CentralAsia (TJ) - В ходе вооруженного конфликта на границе с Кыргызстаном погибли 35, и ранены порядка 30 граждан Таджикистана, говорится в заявлении МИД Таджикистана.

В свою очередь, кыргызская сторона сообщила о 59 погибших в результате боестолкновений и 144 пострадавших своих гражданах.

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