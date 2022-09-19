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Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ почтил память Королевы Елизаветы II, оставив запись в книге соболезнований в Лондоне

CentralAsia (MNG) -  

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай отправился в Лондон для участия в церемонии прощания с Королевой Великобритании и Северной Ирландии Её величеством Елизаветой II.

Государственная церемония похорон Елизаветы II состоится 19 сентября в Лондоне.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в государственной церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял участие 18 сентября в официальном приёме от имени Короля Великобритании и Северной Ирландии Его величества Чарльза III.

18 сентября 2022 года он почтил память Королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце и выразил соболезнования королевской семье и британскому народу от имени Монголии. После этой церемонии премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подписал книгу соболезнований, открытую в особняке Ланкастеров.

За 70 лет своего пребывания на престоле королева Елизавета внесла особый вклад в монголо-британские отношения. Во времена правления королевы Великобритания первой из западных стран признала независимость Монголии и установила дипломатические отношения. Великобритания последовательно поддерживает демократию и экономическое развитие Монголии.

Первый Президент Очирбат Пунсалмаа демократической Монголии и Ее Превосходительство Елизавета II
Первый Президент Очирбат Пунсалмаа демократической Монголии и Ее Превосходительство Елизавета II

Более 500 высокопоставленных представителей, в том числе главы государств и премьер-министры почти 200 стран, участвуют в государственной церемонии прощания с Ее Величеством Королевой.

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