Трубопроводная политика на саммите ШОС

CentralAsia (MNG) - Китай не может открыто поддерживать Россию в Украине, но протягивает руку помощи, пообещав построить революционный газопровод «Сила Сибири-2».

Ожидается, что переговоры о строительстве нового газопровода, предназначенного для ежегодной транспортировки 50 миллиардов кубометров газа из России в Китай через Монголию, завершатся вскоре после встречи лидеров трех стран в Узбекистане.

Председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провели личную встречу в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Лидеры трех стран договорились активно продвигаться вперед по монгольскому участку китайско-российского газопровода, известного как «Сила Сибири-2».

Вице-премьер России Александр Новак сообщил российскому информационному агентству ТАСС в четверг, что сделка по «Силе Сибири-2» будет закрыта в ближайшем будущем.

Прогресс был достигнут в четверг, в тот же день, когда Си и Путин провели двустороннюю встречу для обсуждения экономического партнерства и геополитических вопросов, включая вопросы Украины и Тайваня.

В 1994 году тогдашний президент Китая Цзян Цзэминь и президент России Борис Ельцин подписали соглашение об урегулировании последнего земельного спора между двумя странами. В том же году они подписали соглашение о создании энергетического партнерства между двумя странами.

Более конкретные обсуждения начались в 2004 году, но ни одна из сторон не смогла прийти к соглашению по вопросам ценообразования в течение следующего десятилетия.

Китай рассчитывал получать российский газ по цене около 200 долларов США за тысячу кубометров, что соответствует уровню, по которому он платил Туркменистану и Казахстану. Но Россия хотела продавать по цене 350 долларов за тысячу кубометров, которую она установила для Европы.

После того, как Россия вторглась в Крым и оккупировала его в марте 2014 года, Запад подверг ее санкциям. Два месяца спустя российский «Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) подписали 30-летний национальный контракт на поставку газа на сумму 400 миллиардов долларов.

В 2015 году началось строительство «Силы Сибири». Трубопровод начал работу в декабре 2019 года, и ожидается, что к 2023 году он сможет транспортировать до 38 миллиардов кубометров газа в год из России в Китай.

В июле этого года премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай сообщил, что завершено ТЭО газопровода «Сила Сибири-2», который соединит сибирские газовые месторождения с Китаем через территорию Монголии, и что строительство начнется в 2024 году. ожидается, что он будет запущен в 2030 году.

Новак из России заявил журналистам в четверг: «Мы ожидаем, что окончательные договоренности по «Силе Сибири-2» будут достигнуты в ближайшем будущем. Это будет около 50 миллиардов кубометров газа в год».

По его словам, нынешний объем поставок трубопровода «Сила Сибири» в этом году достигнет 20 млрд кубометров. Новак также сообщил, что Россия и Китай приняли решение о строительстве нового маршрута из Владивостока на север Китая, по которому можно транспортировать 10 млрд кубометров газа в год.

На вопрос журналистов, нацелен ли газопровод «Сила Сибири-2» на замену «Северного потока-2» в рамках энергетической стратегии России, Новак ответил «да».

ТАСС сообщил в пятницу, что поставки российского газа по «Северному потоку», основному маршруту экспорта российского газа в Европу, полностью приостановлены, в то время как газ, направляемый в Европу транзитом через Украину, остался на прежнем уровне около 42,4 млн кубометров в сутки.

До вторжения в Украину Россия экспортировала в Германию около 35 миллиардов кубометров газа в год.

По данным китайских СМИ, Китай платит 360 долларов за тысячу кубометров российского газа по сравнению с 320 долларами за тысячу кубометров за газ из Туркменистана и Казахстана.

В прошлом месяце спотовая цена на газ в Европе достигла 3300 долларов за тысячу кубометров.

Перед встречей Си и Путина председатель Всекитайского собрания народных представителей Коммунистической партии Китая Ли Чжаньшу совершил четырехдневный визит, закончившийся 10 сентября, чтобы встретиться с Путиным во Владивостоке и высшими российскими законодателями в Москве.

Согласно кадрам, опубликованным Кремлем, на встрече с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным Ли пообещал «понимание и полную поддержку» Китаем военных операций России на Украине.

Но китайские государственные СМИ не сообщали ни об этом, ни о том, что Си и Путин обсуждали в четверг по ситуации на Украине.

Как сообщает ТАСС, Путин высоко оценил «взвешенную позицию наших китайских друзей в связи с украинским кризисом».Он сказал, что российская сторона понимает вопросы и опасения Пекина в этом вопросе.

Информационное агентство Синьхуа цитирует Путина, который заявил, что Россия готова работать с Китаем для укрепления и углубления двусторонних и многосторонних связей и координации и расширения сотрудничества в таких ключевых областях, как экономика, торговля и энергетика.

Он сказал, что и Россия, и Китай привержены продвижению более справедливого и равноправного международного порядка, подавая пример в международных отношениях.

Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу «одного Китая», сообщает Синьхуа. Си Цзиньпин подчеркнул, что Тайвань является частью Китая и что Пекин решительно выступает против сепаратистской деятельности по принципу «независимости Тайваня» и внешнего вмешательства в тайваньский вопрос.

Виктор Нг Мин-так, бывший банкир и адъюнкт-профессор в Гонконге, заявил, что китайские лидеры не могут открыто поддерживать Россию в украинском кризисе, поскольку такой шаг подвергнет Китай западным санкциям.

Нг сказал, что сейчас Пекин может помочь Москве, покупая больше российской энергии и продавая взамен больше промышленных товаров. Он сказал, что Китаю по-прежнему необходимо полагаться на торговлю с Западом.

По данным Главного таможенного управления Китая, двусторонняя китайско-российская торговля выросла на 35,8% до 146,9 млрд долларов в прошлом году с 107,8 млрд долларов в 2020 году.

За этот период экспорт Китая в Россию вырос на 33,8% до 67,6 млрд долларов, а импорт из России увеличился на 37,5% до 79,3 млрд долларов, при этом Китай в основном закупает продовольствие и энергию.

Для сравнения, экспорт Китая в США вырос на 27,5% до 576,1 млрд долларов, а импорт из США вырос на 32,7% до 179,5 млрд долларов за тот же период.

Министр экономического развития России Максим Геннадьевич Решетников заявил 7 сентября, что двусторонний товарооборот между Китаем и Россией достигнет 170 миллиардов долларов в этом году и 200 миллиардов долларов к 2024 году.

6 сентября российский «Газпром» заявил, что подписал соглашение с Китаем о начале платежей за поставки газа в Китай в юанях и рублях вместо долларов США.

автор: Джефф Пао

перевод: Татар С.Майдар

источник: Asia Times

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения