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Президент Монголии заявил, что поддерживает нефте- и газопроводы Россия-Китай через Монголию

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа заявил в четверг, что поддерживает строительство нефте- и газопроводов из России в Китай через Монголию.

Выступая через переводчика на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в узбекском городе Самарканде, Хурэлсух поддержал эти планы, предложив изучить их экономическую целесообразность.

Хурэлсух сказал: «Мы также поддерживаем строительство нефте- и газопроводов для поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии и предлагаем изучить этот вопрос с точки зрения технико-экономического обоснования».

Российский энергетический гигант «Газпром GAZP.MM» надеется построить газопровод «Сила Сибири-2» через Монголию в Китай с целью экспорта 50 млрд кубометров газа в год по этому маршруту к 2030 году. Никаких планов строительства нефтепровода через Монголию пока официально не предлагалось.

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