Хурэлсух Ухнаа выступил на расширенном заседании Совета глав государств-членов ШОС

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял участие в расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и выступил с речью в Самарканде, Республика Узбекистан.

В своем выступлении президент Монголии отметил, что Монголия последовательно проводит миролюбивую, открытую, многоплановую и независимую внешнюю политику и стремится активно и продуктивно участвовать в многогранных торгово-экономических процессах, происходящих в регионе.

В рамках этой многоопорной внешней политики Монголия в качестве государства-наблюдателя при ШОС регулярно и активно участвовала и сотрудничала во встречах и мероприятиях глав государств и правительств стран-членов организации.

Он выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества со странами-членами ШОС в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспортной логистики, экологии, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства, продовольственной безопасности и гуманитарной. Он также выразил заинтересованность в реализации масштабных межгосударственных и региональных экономических проектов и программ.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа отметил, что страны должны уделять особое внимание таким вопросам, как изменение климата, опустынивание, ухудшение состояния окружающей среды, обеспечение продовольствием и продовольственная безопасность.

Поэтому Монголия объявила о начале национального движения «Миллиард деревьев» для борьбы с изменением климата, опустыниванием и пыльными бурями, а также для увеличения лесных и водных ресурсов.

Как одна из стран, сильно пострадавших от изменения климата, Монголия активно сотрудничает с соседними и региональными странами в области охраны окружающей среды и примет у себя 17-ю Конференцию сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (COP-17) в 2026 году.

Он также упомянул, что рост цен-инфляция увеличивается во всем мире, и страны мира сталкиваются с нехваткой продовольствия, энергии, нефти и других жизненно важных товаров.

По данным ООН, если в 2019 году в мире остро недоедали 135 млн человек, то сегодня эта цифра увеличилась в 2,5 раза и достигла 345 млн. Поэтому каждая страна должна уделять пристальное внимание обеспечению и безопасности своих продуктов питания, и в этом контексте Монголия стремится улучшить свое снабжение и безопасность продуктов питания и стать страной-экспортером продуктов питания в будущем.

Он сказал, что Монголия работает над тем, чтобы стать «Транзитной Монголией», которая является центром торговых, туристических, транспортных и логистических сетей, грузовых перевозок и услуг, исходя из ее географического положения, соединяющего Азию и Европу.

В этом контексте, уделяя особое внимание развитию обширного и взаимовыгодного добрососедского сотрудничества с Россией и Китаем, реализации крупных автомобильных, железнодорожных, энергетических и туристических проектов, включенных в «Программу экономического коридора Монголия-Россия-Китай» и отметил, что они совместно активно работают над реализацией проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии.

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