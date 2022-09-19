Президент Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках расширенного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Республика Узбекистан, и обменялся мнениями по некоторые вопросы двусторонних и международных отношений.

В ходе встречи президент Монголии выразил стремление к расширению и дальнейшему развитию отношений с Турецкой Республикой, являющейся «третьим соседом» Монголии, и всестороннему партнерству.

Президент Монголии высоко оценил гуманитарную и дипломатическую деятельность Турции в непростые времена глобальной пандемии и международных отношений и уверен, что усилия в этой сфере будут способствовать уменьшению конфликтов и восстановлению региональной и международной стабильности.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен сотрудничать с братской Монголией во всех сферах и еще больше укреплять отношения между двумя странами.

Стороны подчеркнули необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и приветствовали тот факт, что товарооборот двух стран в текущем году ожидается на уровне 100 млн долларов США.

Они отметили особую важность взаимных визитов на высшем уровне в развитии отношений и сотрудничества между двумя странами и согласились с необходимостью проведения в будущем регулярных диалогов на высоком уровне.

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