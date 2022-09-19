Фото: Planespotting в Улан-Баторе, бортовой журнал бразильца. Жизнь в аэропорту Чингисхан.

CentralAsia (MNG) - После того, как MIAT Mongolian Airlines пригласили нас посетить Монголию, чтобы опробовать их продукт в отчете о поездке (который скоро будет), я начал думать обо всех возможностях споттинга.

В конце концов, после восьми лет увлечения я наловчился на редкие уловы; и всякий раз, когда я уезжаю из дома, почти все «редко», не говоря уже о том, что я так далеко.

И в этом отношении Монголия не разочаровала; наблюдение за самолетами было отличным, с очень редкими уловами (по крайней мере, с западной точки зрения)

Поэтому в этой статье вместо простой фотогалереи я попытался сделать что-то другое; бортовой журнал с небольшим описанием каждого самолета/фотографий. Надеюсь, вам понравится так же, как и мне.

И прежде всего позвольте мне поблагодарить друзей, которых мы приобрели во время этой поездки, особенно Чинсанаа Цэвэгжав из MIAT и Коля Энхбаяр из отдела УВД Управления гражданской авиации Монголии и одного из немногих местных авиаспоттеров за то, что все это стало возможным.

737-800 JU-1015 – OM7071 UBN-ZMKB

Сразу после прибытия в международный аэропорт Чингисхана в Улан-Баторе мы пошли к входу в терминал неподалеку, чтобы насладиться светом восхода солнца, который пропитал город.

Виды не разочаровали: первым движением дня (фактически из тех немногих, что есть каждый день) был вот этот Боинг 737-800 MIAT , который вылетел в Оюу-Толгой.

Это аэродром, который обслуживает самую большую шахту в Монголии; поскольку эти рейсы зафрахтованы оператором шахты, они закрыты для горняков.

Зарегистрированный JU-1015 и названный «Гуюг Хаан» в честь третьего императора Монгольской империи, этот 737-800 является одним из трех действующих самолетов MIAT 737-800.

A330-300 TC-JNZ – TK236 IST-UBN

Сразу после того, как MIAT 737 вырулил перед нами, пришло время прибыть Airbus A330-300 Turkish Airlines.

A330-300 является самым большим самолетом, который регулярно перевозит пассажиров в Монголию и из нее, и он делает это с несколькими авиакомпаниями.

Этот, TC-JNZ, называется «Kartalkaya». Как авиакомпания, которая соединяет большинство стран мира, рейс Turkish Airlines в Улан-Батор служит одним из ворот Монголии в Европу, наряду с рейсом MIAT во Франкфурт (между прочим, MIAT также обслуживает Стамбул).

И MIAT, и Turkish Airlines обслуживают маршрут Стамбул — Улан-Батор три раза в неделю.

Хотя это не обязательно был редкий «улов», потрясающий фон и хорошие условия освещения были явно великолепны.

737-800 EI-CXV – OM311 UBN-PUS

Сразу за А330 Турецких авиалиний улетел и этот, еще один MIAT 737-800.

Этот самолет, названный «Хубилай Хаан» в честь монгольского императора, отмечает региональное партнерство между авиакомпанией и футбольной командой «Боруссия Дортмунд».

Направляясь в Пусан, Южная Корея, на единственном еженедельном рейсе MIAT между двумя городами, это была наша последняя фотография за день до того, как парень по безопасности сказал нам идти.

737-800 EI-CXV – OM301 UBN-ICN

Когда мы поднялись на террасу диспетчерской вышки Ulaanbaatar International, первым движением, которое мы увидели, снова был EI-CXV, который направлялся в Сеул.

В Южной Корее проживает самое большое сообщество монголов за границей, и поэтому между двумя странами существует относительное количество рейсов.

767-300ER JU-1021 – OM137 UBN-FRA

Для меня звездой шоу стал вот этот — флагман MIATа (пока). Здесь их единственный 767-й по имени Чингисхан вылетает во Франкфурт самым длинным регулярным пассажирским рейсом из Монголии.

Фотография дополнена этим фантастическим фоном монгольской сельской местности, которая включает в себя традиционные палатки гэр и стада животных.

Embraer E145 JU-1802 – M0??? MXV-UBN

Как бразилец, я очень горжусь тем, что вижу самолет Embraer так далеко от дома. Так что увидеть этот ERJ было здорово; Aero Mongolia эксплуатирует два самолета этого типа, а также Airbus A319.

Регулярная сеть авиакомпании довольно ограничена, и это один из немногих рейсов в город Мөрөн.

Согласно Planespotters.net, JU-1802 был первоначально доставлен в октябре 2004 года как N577RP авиакомпании Chautauqua Airlines из США. В 2015 году авиакомпания была поглощена Shuttle America, на которую работала до 2019 года; планер летал под брендом Delta Connection на протяжении всего своего пребывания в Соединенных Штатах.

В 2019 году самолет прибыл в Монголию, поскольку Aero Mongolia перешла от парка самолетов Fokker 50; с тех пор он работает в авиакомпании.

Сразу после этого полета JU-1802 должен был вылететь рейсом в Ховд через Улиастай.

A330-300 HL7587 – KE867/868 ICN-UBN-ICN

Это был еще один из рейсов, соединяющих Монголию и Южную Корею; Korean Air ежедневно обслуживает город на Airbus A330-300.

Для этого нам удалось поймать прибытие с вышки, тогда как отправление обратно в Сеул мы поймали из (ограниченной) точки, примыкающей к взлетно-посадочной полосе, очевидно, с необходимыми расстояниями безопасности.

737-800 HL8333 – 7C5203/5204 ICN-UBN-ICN

Другой южнокорейской авиакомпанией, обслуживающей Монголию, является Jeju Air, крупнейший бюджетный перевозчик страны.

Jeju Air обслуживает Улан-Батор четыре раза в неделю рейсами из Сеула, и мы смогли поймать его посадку с этой взлетно-посадочной полосы, вернувшись к вышке как раз к вылету.

Fokker 50 JU-1050

Вокруг не так много активных (не говоря уже о пассажирских перевозках) Fokker 50, поэтому было здорово иметь возможность заметить этот, пока мы ехали транзитом в машине аэропорта, вот этот.

Этот, в частности, довольно знаком: перед тем, как отправиться в Монголию, JU-1050 выполнял рейсы ATSA Perú, авиакомпании, которую я посетил в 2018 году.

У Mongolian Airways даже нет активного веб-сайта, поэтому я думаю, что они продолжают выполнять чартерные рейсы на шахты страны, особенно потому, что «Фоккер» не выглядит так, как будто он находится на долговременном хранении.

По данным Planespotters.net, JU-1050 служит почти 30 лет: он летал для Royal Brunei Airlines, Air Nostum/Iberia Regional, Aero Condor в Перу и ATSA, а затем был передан Mongolian Airways в 2021 году.

Gulfstream G550 N521GV

Еще одним редким уловом был этот американский бизнес-джет, принадлежащий доверенному лицу Samaritan’s Purse; судя по всему, в тот день генеральный директор благотворительной организации находился с визитом в Улан-Баторе.

Embraer 190 JU-8811 – MR422 FRU-UBN

Это был первый раз, когда мне удалось хорошо сфотографировать этот родной город. Hunnu Air управляет небольшим парком самолетов ATR и этим единственным самолетом Embraer.

Здесь JU-8811 прибывает из Бишкека; авиакомпания выполняет два рейса в неделю в столицу Кыргызстана.

Embraer 190 JU-8811

Двумя днями позже, когда мы должны были вернуться в Бразилию, нам удалось сделать еще несколько снимков. Этот, на мостике, где мы были сразу после прибытия, E190 Hunnu Air буксируют к терминалу.

737-800 JU-1015 – OM501 UBN-NRT

А это один из «Гүюг Хаан», вылетающий в Токио/Нариту. Этот маршрут имеет особое значение для MIAT в связи с начатым в 2020 году партнерством с Japan Airlines; с ним пассажиры могут добраться из Улан-Батора в Токио, а затем в Лос-Анджелес или Сан-Франциско с JAL.

Embraer 190 JU-8811 – MR411 UBN-ALA

В этот момент мы были внутри терминала, а окна хоть и есть, но очень темные, так что извиняюсь за качество фото.

На этом последнем наборе фотографий самолета E190 Hunnu Air показан его вылет в Алматы, крупнейший город Казахстана; Hunnu Air обслуживает город два раза в неделю, и снова это единственный перевозчик, обслуживающий два города напрямую.

Самолет Embraer 190 монгольской авиакомпании Hunnu Air

Embraer E145 JU-1802 – M0??? ???-UBN

Нам также удалось сделать несколько последних фотографий самолета E145 компании Aero Mongolia, который, вероятно, снова прибывал внутренним рейсом между местной шахтой и столицей.

Boeing 747-400 B-2472 – CA??? UBN-KTM

После посадки в наш Боинг 767 обратно во Франкфурт, очень редкое зрелище: VIP 747-400 B-2472 Air China прибыл в Улан-Батор, чтобы доставить спикера Конгресса Китая Ли Чжаньшу с официальным визитом в Монголию. Затем политик отправится с еще одним официальным визитом в Непал.

Обратите внимание на красную ковровую дорожку перед лестницей — жаль, что свет не помог, но нам очень повезло увидеть такой редкий Джамбо. Достойное завершение такого замечательного визита в удивительную страну.

Жоао Мачадо

автор: Жоао Мачадо, бразилец из Порту-Алегри. С 2020 года он изучает экономику и менеджмент в Университете Сиены, Италия, где он живет. Всегда увлекался коммерческой авиацией.

перевод: Татар С.Майдар

источник: aviacionline.com

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