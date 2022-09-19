Монголия прошла квалификацию для участия в футбольном турнире Кубка Азии 2023 года. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Шри-Ланка выбыла из квалификационных матчей Кубка Азии по футболу среди мужчин до 20 лет, когда они проиграли со счетом 0: 6 принимающей стране Монголии в своем третьем и финальном матче группы «Е», который вчера состоялся в Футбольном центре Футбольной федерации в Улан-Баторе.

Шри-Ланка пропустила три гола в первом тайме и еще три гола во втором тайме, заняв последнее место в группе «Е» с тремя поражениями и проиграв 15 голов своим соперникам. Это также был третий гол Шри-Ланки. очередное поражение в турнире, ранее уступавшее Южной Корее 0-6 и Малайзии 0-3 соответственно.

З.Тэмуулэн открыл счет хозяев поля на второй минуте, а Г.Буяннэмэх дважды пробил незадолго до перерыва и увеличил счет до 3:0.

После разворота А.Содмөнх (60-я минута), У.Тэмуулэн (90-я минута) и вышедший на замену З.Лхагва (92-я минута) забили по голу за Монголию. Между тем, Южная Корея прошла квалификацию из этой группы для участия в футбольном турнире Кубка Азии 2023 года в Узбекистане после победы над Малайзией со счетом 6: 2 в их последнем матче, сыгранном вчера на том же стадионе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения