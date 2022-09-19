Монгольский фильм получил награду «Оригинальность, смелость и дерзость» в Германии. Трейлер.

CentralAsia (MNG) - Первый дебютный фильм режиссера Баатар Батсух «Этгээд» (Особь) в этом году получает заслуженную звезду. В родине этот фильм получил награду «Лучший из лучших» фестиваля «Алмаз 2022».

Тогда на Ольденбургском международном кинофестивале в Германии его фильм получил награду в категории «Оригинальность, смелость и дерзость».

29-й Международный кинофестиваль в Ольденбурге прошел с 14 по 18 сентября 2022 года. В 2021 году «Самый большой маленький фестиваль в Европе» был назван «одним из ведущих фестивалей инди-фильмов в мире» - The Hollywood Reporter

Один из 5 лучших кинофестивалей мира по независимым фильмам американского кинокритика Криса Гора в своем уважаемом «Ultimate Film Festival Guide» и вошедший в список 25 самых крутых фестивалей мира по версии MovieMaker, Олденбург способствовал своему успеху с твердой приверженностью инновационным и независимым кинопроизводство.

Монгольские люди дают прозвища людям, которых они плохо знают «Этгээд» (Особь). В частности, человека, производящего странное впечатление, называют «этгээд хүн - необъяснимый человек».

Первая самостоятельная работа оператора и режиссера Баатар Батсух, психологический триллер «Этгээд», сразу же после выхода на экраны привлекла внимание зрителей.

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