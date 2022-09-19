Улан-Батор намерен стать одной из книжных столиц мира

книжный фестиваль в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Столица страны Вечного синего неба намерена стать книжной столицей мира.

Под эгидой Великого Государственного Хурала с 16 по 18 сентября на главной площади столицы прошел 32-й Национальный книжный фестиваль. На открытия фестивале заместитель мэра Улан-Батора, Сандагсурэн Жигжидсурэн сказал, что Улан-Батор намерен участвовать в программе ЮНЕСКО «Всемирная столица книги», чтобы стать книжной столицей мира. «ЮНЕСКО в 2001 году запустила программу «Всемирная столица книги» и ежегодно выбирает город, который поощряет чтение, в качестве книжной столицы мира. Улан-Батор намерен участвовать в этой программе» — уточнил он.

Монгольская книжная культура возникла в XIII веке в Монгольской империи вместе с созданием письменности.

Книжный праздник дает возможность читателям лично встретиться с писателями, издательскими компаниями и приобрести книги по сниженной цене с подписями авторов.

В мероприятии приняли участие представители библиотек Улан-Батора, издательских компаний, университетов, общественных организаций, писатели и переводчики.

Кафедра социологии Монгольского государственного университета подсчитала, что за три дня фестиваля его посетили более 180 тыс. человек. Это почти 12% от населения Улан-Батора. При этом 74,5% посетителей были в возрасте от 15 до 35 лет. Из них почти половина — учащихся начальных классов. 95% людей, пришедших на фестиваль, купили книги.

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