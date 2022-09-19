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Токаев прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба президента.

По информации ведомства, 19 сентября глава государства проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие.

«Наряду с этим президент встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов», - отметили в пресс-службе.

20 сентября лидер Казахстана выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет встречи с генеральным секретарем ООН, руководством Европейского Союза и главами ряда государств по их просьбе.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.

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