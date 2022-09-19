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В России насильно удерживали в трудовом рабстве 19 граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Нягани (город в Ханты-Мансийском автономном округе РФ - прим.ред.) в трудовом рабстве держали 19 человек, все они — граждане Узбекистана. Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции Республики Узбекистан. Освободить иностранцев удалось 16 сентября.

Как сообщает агентство, узбекистанцев насильно заставляли работать в сфере лесного хозяйства. У иностранцев отобрали паспорта, права работников нарушали. Вызволить соотечественников агентству удалось после обращения одного из мужчин.

«После расследования представителями Агентства по внешней трудовой миграции в Ханты-Мансийском автономном округе и в результате оперативных действий документы вернули нашим соотечественникам, их права восстановлены», — сообщили в ведомстве.

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