В Ереване прошел митинг с требованием о выходе Армении из ОДКБ. Видео

CentralAsia (CA) - В центре Еревана у площади Франции проходит митинг, протестующие требуют, чтобы Армения вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передают агентство «Новости-Армения» и News.am.

Митингующие стоят у центра искусств «Гафесчян», где находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшая в Ереван с визитом, чтобы помочь Армении в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

По оценкам корреспондента «Интерфакса», в митинге принимают участие несколько сотен человек. В акциях участвуют представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном. По его словам, Россия и Турция подписали «антиармянский договор», результатом которого стала потеря Нагорного Карабаха. «Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС, присоединимся к НАТО и ЕС, то мы вернем наше потерянное, наши земли»,— сказал Хзмалян.

Ночью 13 сентября Минобороны Армении сообщило об обстрелах границы со стороны Азербайджана. В Баку утверждают, что это ответные меры на обстрел, который якобы произошел 12 сентября. Армения запросила помощи у ОДКБ, однако в организации заявили, что направлять своих миротворцев в регион она не будет и выразила надежду на мирное урегулирование конфликта. Армения сообщала о 135 погибших с 13 сентября, Азербайджан — о 79 погибших.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ШОС из-за обострения военного конфликта. Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили на саммите ШОС президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.

17 сентября в Ереван прибыла Нэнси Пелоси, чтобы встретится с Николом Пашиняном и узнать о потребностях Армении в оборонном секторе. В ходе брифинга в Ереване Пелоси осудила «смертоносные удары Азербайджана» и назвала это нападением на суверенитет Армении. В МИД Азербайджана назвали эти заявления безосновательными и несправедливыми, заявив, что они «искажают ситуацию в регионе», а также «нагнетают напряженность».