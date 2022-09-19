экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Более 40 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Нанмадол»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В Японии из-за тайфуна эвакуируют почти 4 млн человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 43 человека пострадали в Японии из-за тайфуна «Нанмадол», который обрушился на остров Кюсю и движется на северо-восток страны, передает телеканал NHK.

Кроме этого, более 300 тыс. домохозяйств на острове Кюсю и в регионе Тюгоку остались без света из-за обрыва проводов и других последствий стихии.

Ранее 18 сентября почти 2,5 млн жителей острова Кюсю, префектур Кагосима, Миядзаки и Кумамото получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры.

Скорость ветра на территории, которую покрывает тайфун, достигает 50 м/с с порывами до 70 м/с. В центре шторма скорость ветра достигает 198 км/ч с порывами до 270 км/ч, пишет Reuters со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

При этом не менее 58 тыс. домов в юго-западных японских префектурах Миядзаки и Кагосима столкнулись с отключением электроэнергии из-за тайфуна «Нанмадол», приближающегося к острову Кюсю.

Предположительно, циклон подойдет к южному побережью Кюсю, после чего двинется на северо-восток в сторону самого большого японского острова Хонсю.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Японии из-за тайфуна эвакуируют почти 4 млн человек
  • ISW: Украинские войска освободили населенный пункт на юге-западе Лимана (карта военных действий в Украине)
  • Президент Монголии заявил, что поддерживает нефте- и газопроводы Россия-Китай через Монголию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com