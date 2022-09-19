В Казахстане по подозрению в «посягательстве на конституционный строй Узбекистана» задержали каракалпакскую активистку

CentralAsia (UZ) - В Алматинской области была задержана каракалпакская активистка Раиса Худайбергенова. Ранее на прошлой неделе в Алматы задержаниям подверглись два других активиста диаспоры, преследование которых связывают с массовыми протестами на их родине в начале июля.

По сообщениям, Худайбергенову, врача-кардиолога медицинского центра в Илийском районе, задержали прямо на рабочем месте.

Казахстанское издание «Власть» сообщает, что Худайбергенову подозревают в «посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан». Аналогичные подозрения выдвинуты в адрес задержанных ранее в Алматы каракалпакских активистов Жангельды Жаксымбетова и Кошкарбай Торемуратова.

«Власть» ссылается на активиста каракалпакской диаспоры Акылбека Муратбая, который сказал, что Худайбергенова звонила ему вечером и сообщила о приходе силовиков.

По словам Муратбая, срок содержания под стражей Торемуратова и Жаксымбетова продлен на 40 дней.

Полиция Алматы не комментирует задержания каракалпакских активистов.

В июле в Каракалпакстане вспыхнули массовые протесты из-за предложенных поправок к Конституции Узбекистана. Изменения предусматривали в том числе лишение Каракалпакстана суверенного статуса и права на выход из состава Узбекистана через референдум. Демонстрации в Нукусе были подавлены властями.

Узбекистанские власти заявляют о гибели 18 человек, 243 раненых и задержании 500 человек.

Во время и после протестов было задержано более 500 человек, десятки, по словам правозащитников, числятся пропавшими без вести.

После протестов парламент Узбекистана принял решение сохранить в новом проекте Конституции суверенный статус Каракалпакстана.