Нэнси Пелоси прокомментировала возможность выхода Армении из ОДКБ

Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян (слева) в Ереване

CentralAsia (CA) - Прилетевшая в Ереван спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала вопрос о возможности оборонного сотрудничества с Арменией, а также ответила, ожидают ли США, что Армения покинет Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Политик заявила, что американская делегация находится в республике, в том числе с целью понять, что может сделать Вашингтон в плане военного сотрудничества.

«Цель нашего визита - понять, чего Армения ждет от США и какую поддержку мы можем оказать. Прогресс демократии в Армении с радостью воспринимается во всем демократическом мире. Мы не комментируем контакты Армении с другими организациями, но для нас важны вопросы безопасности Армении. Решение принимает Армения, но мы готовы помогать, если Армения примет такое решение․․․ Мы также слышим потребности в сфере оборонного сотрудничества. Ценность и важность нашего визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что можем сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются», - сказала Пелоси.

Также спикер Палаты представителей заявила, что от имени Конгресса осуждает нападение Азербайджана на территорию Армении.

«Вопросы безопасности всегда важны с точки зрения повестки наших встреч. Произошло нападение на территорию и суверенитет Армении. Армения для нас имеет важное значение. Мы от имени Конгресса решительно осуждаем смертоносные удары Азербайджана по территории Армении», - сказала она.

По словам Пелоси, США давно и четко констатировали, что военного решения у конфликта не может быть. Американская сторона продолжает следить за событиями, стремясь к долгосрочному мирному решению нагорно-карабахского конфликта.