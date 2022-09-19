В Казахстане введен временный запрет на вывоз угля автотранспортом

CentralAsia (KZ) - Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана введен временный запрет на вывоз угля автотранспортом.

«Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана принят приказ № 514 от 14.09.2022 года об ограничении вывоза из страны угля автомобильным транспортом. Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что решение принято совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей предстоящего отопительного сезона и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора.

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