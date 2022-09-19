экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане введен временный запрет на вывоз угля автотранспортом

CentralAsia (KZ) -  Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана введен временный запрет на вывоз угля автотранспортом.

«Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана принят приказ № 514 от 14.09.2022 года об ограничении вывоза из страны угля автомобильным транспортом. Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что решение принято совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей предстоящего отопительного сезона и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Азербайджан сообщил о передаче Армении 32 тел погибших в ходе недавних боестолкновений
  • Хурэлсух Ухнаа выступил на расширенном заседании Совета глав государств-членов ШОС
  • Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ почтил память Королевы Елизаветы II, оставив запись в книге соболезнований в Лондоне


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com