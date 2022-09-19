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Как Нурсултан Назарбаев отнесся к переименованию столицы Казахстана?
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
Предыстория: Токаев утвердил поправки в Конституцию Казахстана и переименование столицы в Астану

CentralAsia (KZ) -  Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев и бывший советник Нурсултана Назарбаева заявил, что экс-президент не был против возвращения столице Казахстана названия Астана.

«Ожидаемое было решение. Я знаю точно, что Нурсултан Назарбаев абсолютно не был против (возвращения столице прежнего названия) – именно он как основатель, архитектор города, столицы нашей, по-моему, в 2003 или 2004 году, сейчас запамятовал, дал название столице – Астана, это его была инициатива, и он долгое время был против переименования столицы. Есть в YouTube, все вы можете его высказывания найти. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, еще раз подчеркну, ожидаемое такое решение», - заявил Ертысбаев.

17 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по семилетнему президентству и специальным указом вернул столице название Астана.

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