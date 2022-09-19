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ISW: Украинские войска продолжают занимать позиции на восточном берегу реки Оскол (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продолжают занимать позиции на восточном берегу реки Оскол. Российские источники сообщает, что бои продолжаются в восточной части Купянска, что указывает на то, что украинские силы закрепляют ранее достигнутые позиции.

По его данным:

Украинские силы ждут падения Лимана, прежде чем начать наземные операции по освобождению Луганской области. Сообщается, что 18 сентября украинские силы нанесли удар по российскому логистическому узлу в Сватово Луганской области.

Российские войска продолжают наносить удары по приграничным районам вдоль границы Харьковско-Белгородской области и провели наземные атаки к северу от Харькова.

Российские войска понесли потери в живой силе и технике в боях за восток Украины и особенно во время украинского контрнаступления в Харькове. Согласно оценкам, опубликованным 18 сентября, несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были уничтожены.

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