ISW: Украинские войска продолжают занимать позиции на восточном берегу реки Оскол (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:06, 19 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска продолжают занимать позиции на восточном берегу реки Оскол. Российские источники сообщает, что бои продолжаются в восточной части Купянска, что указывает на то, что украинские силы закрепляют ранее достигнутые позиции.
По его данным:
Украинские силы ждут падения Лимана, прежде чем начать наземные операции по освобождению Луганской области. Сообщается, что 18 сентября украинские силы нанесли удар по российскому логистическому узлу в Сватово Луганской области.
Российские войска продолжают наносить удары по приграничным районам вдоль границы Харьковско-Белгородской области и провели наземные атаки к северу от Харькова.
Российские войска понесли потери в живой силе и технике в боях за восток Украины и особенно во время украинского контрнаступления в Харькове. Согласно оценкам, опубликованным 18 сентября, несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были уничтожены.