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В Казахстане вступил в силу указ о переименовании Нур-Султана в Астану
Предыстория: Токаев утвердил поправки в Конституцию Казахстана и переименование столицы в Астану

CentralAsia (KZ) -  Указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы страны из Нур-Султана в Астану в понедельник, 19 сентября, опубликован в официальной газете «Казахстанская правда» и вступил в силу.

Токаев подписал закон о смене названия 17 сентября — вместе с законом о поправках в Конституцию страны.

Столица именовалась в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 2019 года — переименовать город тогда предложил сам Токаев. Ранее столица, как и теперь, называлась Астаной (в переводе с казахского слово означает «столица»). До 1998 года столицей республики была Алмата, а нынешняя столица называлась Акмолой.

Как сообщает Tengrinews, в Астане уже начали демонтировать надписи Nursultan — их убирают, например, из Ботанического сада и Парка влюбленных.

Портал указывает, что в маслихате столицы (местном парламенте) выразили надежду, что переименование города в этот раз обойдется бюджету дешевле, чем тремя годами ранее. Тогда, указал секретарь маслихата Ерлан Каналимов, изменение вывесок, бланков и печатей в госорганах обошлось в более чем 30 млн тенге. Сейчас снизить расходы поможет уже завершенный переход на электронный документооборот. Траты будет покрывать местный бюджет.

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