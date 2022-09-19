Украинские войска отбили атаки войск РФ в районе Бахмута, - сводка Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Украинские войска отбили атаки российских войск в районах Бахмута и населенных пунктов к югу от него - Веселой Долины и Николаевки 2-й. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 19 сентября.

По данным Генштаба, войска РФ ведут обстрелы недавно «освобождённых» городов и сел у линии фронта - Купянска, Высокополья, Гоптовки, Святогорска и других.

На Южнобугском направлении российские войска совершали обстрелы по всей линии столкновения. Под российский огонь попали более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар – подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы войск РФ и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки оказали огневое влияние по более чем 14 объектам российской армии. В частности по 6 пунктам управления, 3 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов.