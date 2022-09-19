Саммит ШОС в Самарканде набрал сотни миллионов просмотров в Telegram

CentralAsia (UZ) - Саммит глав государств-членов ШОС, который 15-16 сентября прошел в Самарканде, вызвал интерес в СМИ и социальных сетях, только в Телеграм он набрал 340 млн просмотров. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, передает ТАСС.

«В Telegram Самаркандский саммит ШОС набрал 340 млн просмотров и 51 тысячу упоминаний», - цитирует издание Кабулжанова.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай и Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На прошедшем 15-16 сентября в саммите ШОС в Самарканде лидеры организации подписали меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС, после этого Иран выполнит соответствующие обязательства и завершит официальную процедуру вступления. Также на саммите начался процесс оформления членства в организации Белоруссии и подписаны меморандумы о партнерстве по диалогу с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией.

В Самарканде также принято решение о запуске процедуры предоставления статуса партнеров по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам.