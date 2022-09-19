В бюджет Украины поступил грант от США в $1,5 млрд

Денис Шмыгаль

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о поступлении в украинский бюджет $1,5 млрд финансовой помощи от США из целевого фонда Всемирного банка. Это был последний транш из пакета помощи $4,5 млрд.

«Средства будут направлены для возмещения бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи»,— уточнил Шмыгаль в своем Twitter.

В августе США анонсировали предоставление дополнительных $4,5 млрд финансовой помощи правительству Украины. Общая сумма выплат Украине со стороны США после 24 февраля составила более чем $18 млрд.